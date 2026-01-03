西武・西口監督がアストロズ移籍が決まった今井にエールを送った。「西武ライオンズから代表して行くので、向こうで活躍している姿をライオンズファン、そして日本の野球ファンに見せてもらいたい」。昨季まで2年連続で開幕投手を務めるなどエースとして活躍。流出は痛手でも「投げる試合はテレビで応援したい。頑張ってほしい」と新天地での活躍に期待を寄せた。