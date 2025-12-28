レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、フランス代表FWキリアン・エンバペの状況について言及した。3日、スペイン『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。エンバぺは今季ここまで公式戦24試合で29ゴール5アシストを記録し、レアル・マドリードの攻撃陣をけん引する活躍を見せていたが、クラブは先月31日、同選手が左ヒザを捻挫したことを発表。スペイン各メディアは、3週間程度の離脱になると報じている。