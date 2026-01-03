「“産めハラ”しといて自分は不倫!?〜最低モラハラ夫からの脱出〜」1話より【漫画】本編を読む→産めハラ夫「子どもがいない奴は半人前」？自分たちの体験を元にした創作漫画を投稿している二人組の漫画家、ネギマヨさん(@negimayo3)。ネギマヨさんが描く、気弱な妻がモラハラ夫からの脱出を遂げるまでの波乱万丈を描いた電子書籍「“産めハラ”しといて自分は不倫？最低モラハラ夫からの脱出」が発売された。■モラハラ夫に秘密