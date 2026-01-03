アメリカがベネズエラに大規模な攻撃を実施したことを受け、国連のグテーレス事務総長は3日、声明を発表し「アメリカの軍事行動は地域に深刻な影響を与える可能性がある」と危機感を示しました。さらに、すべての関係者に対し、国連憲章や国際法を遵守したうえで、包括的な対話による問題解決を行うよう呼びかけました。