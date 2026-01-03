【エルサレム共同】イスラエルのサール外相は3日、米軍によるベネズエラへの攻撃とマドゥロ大統領の拘束について「歴史的な瞬間だ。独裁者の排除を歓迎する」と述べた。X（旧ツイッター）に投稿した。「米国は自由世界のリーダーとして行動した」とたたえた。サール氏は、ベネズエラの人々が「違法な暴政の下で苦しんできた」と主張した。ベネズエラで民主主義が復活し、両国間での友好関係が構築されることを望むとした。