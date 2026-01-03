アメリカのトランプ大統領がベネズエラに大規模な攻撃を行い、マドゥロ大統領夫妻を拘束したと発表したことについて、中国外務省は「国際法に著しく違反している」と強く非難しました。トランプ大統領は3日、自らのSNSに「ベネズエラへの大規模な攻撃を成功裏に実施した」と投稿し、マドゥロ大統領夫妻について「国外に連行された」と明らかにしました。これについて中国外務省の報道官は3日、「アメリカが主権国家に対して武力を