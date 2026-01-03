プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「中華風そぼろ丼」 「調味料２つ！白菜と油揚げのくったり煮」 「カブのおろし汁」 の全3品。 しっかりとした味わいがおいしいそぼろ丼に、サッパリおいしいおろし汁を添えて。【主食】中華風そぼろ丼 豚ひき肉に予め調味料を混ぜ合わせておくのがポイント。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：679Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉