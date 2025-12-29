セリエA 25/26の第18節 サッスオーロとパルマの試合が、1月3日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、アリュー・ファデラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）、エマヌエレ・バレリ（DF）らが先発に名を連ねた。 12