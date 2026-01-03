慶応大のMF角田恵風（つのだ・よしかぜ＝4年）が柏に今季加入することが3日、決定的となった。複数の関係者の話によると、近日中にも正式に発表される見通しだという。複数のクラブが獲得に動いた、昨年の関東大学1部ベストイレブンの進路が決まった。横浜Mの下部組織出身で、慶応大では24年度までエースナンバーの14番を託され、昨年は新たに10番を背負って中盤に君臨した。1年間で、左右両足で直接FKを2点ずつ決める精度の