昨季限りで楽天を戦力外となった島内宏明外野手（35）が現役引退を決断したことが3日、分かった。明大の先輩で18年に他界した楽天元監督の星野仙一さんの命日である、4日に球団から発表される。13年の日本一を経験した野手では最後のメンバー。ドラフト6位で入団し、打点王に輝くなどプロ生活14年間を全力で駆け抜けた好打者が静かにバットを置く。試合中の球団広報を通じたコメントは「島内語録」と呼ばれた。「（ロッテの）