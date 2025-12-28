俳優の小池徹平（３９）が、３日深夜放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。子供の誕生を振り返った。小池は、２０１８年に女優の永夏子と結婚し、現在は２児のパパとして奮闘中だ。長男の誕生時には、出産に立ち会ったという。「分娩室に入る時って、体調を崩してたら入れない。（だが）出産２日前までインドで仕事だった」と回想する。「ギリギリやんか。水とかで体調を崩すって聞いてたから、それが怖くて怖くて