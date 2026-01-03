株式会社あわしま堂が、2026年1月4日（日）より「ねこのむぎちゃん」を再販売します。愛媛県産の特産物「はだか麦」を使用した、香ばしさと優しい甘さが魅力のお饅頭が、好評につき期間限定で再登場します。 あわしま堂「ねこのむぎちゃん」 発売日（店頭）：2026年1月4日(日)〜2月下旬 ※関東エリアは2月1日(日)〜発売日（ネット）：2026年1月1日(木・祝)〜2月中旬 ※発送は1月8日(木)以降販売場所：中四国・九州