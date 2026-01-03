Ｃ大阪が、横浜ＦＣからＦＷ桜川ソロモン（２４）を獲得することが、３日までに濃厚になった。昨夏から獲得に動いていた中で、ラブコールが実った形。Ｊ１初挑戦となった昨季は３５試合に出場し、４得点３アシスト。最大武器、１９１センチの９４キロの体格を生かしたポストプレーは、リーグ屈指だ。広島へ移籍するＦＷ鈴木章斗（２２）の争奪戦に敗れた中で、クラブにとって大きな補強となった。また、無所属となっていた元日