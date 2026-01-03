３日、多くの乗客でごった返す江蘇省・南京駅のホーム。（南京＝新華社配信／蘇陽）【新華社北京1月3日】中国の鉄道は元日3連休最終日の3日、ふるさとや行楽地で休暇を過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えた。全国の鉄道利用客は1745万人を見込み、旅客列車1343本の増便が計画されている。３日、河南省・洛陽竜門駅のホームで、乗車を待つ乗客ら。（洛陽＝新華社配信／張怡熙）３日、福建省・アモイ駅で改札の列に並