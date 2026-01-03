中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月3日】中国外交部と在ベネズエラ中国大使館は3日、米国の軍事攻撃によりベネズエラの安全リスクが著しく高まったとして、同国への渡航を控えるよう国民に呼びかけた。同国に既に滞在している人や機関に対しては、現地の安全情勢に細心の注意を払い、対策措置と緊急時への備えを確実に強化し、不必要な外出を控え、衝突や敏感な地区から離れるよう注意喚起した。