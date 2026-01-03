３日、ベネズエラ首都カラカスの大統領府周辺に配備された軍用車両。 （カラカス＝新華社配信）【新華社カラカス1月3日】ベネズエラのロドリゲス副大統領兼石油相は3日、国営テレビを通じ、政府はマドゥロ大統領夫妻の所在を把握していないと明らかにし「2人が生存していることを示す証拠を求める」と語った。ベネズエラ首都カラカスで行事に参加するマドゥロ大統領夫妻。（２０２５年１２月１０日撮影、カラカス＝新華社配信）