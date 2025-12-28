毎年春の訪れとともに心をときめかせてくれるセイコーの「SAKURABlooming」シリーズから、記念すべき第10弾となる限定モデルが登場します。今回のテーマは、水面に映る幻想的な“逆さ桜”。やわらかな光に包まれた八重桜の情景を、繊細なダイヤル表現で腕元に描き出します。新しい一年の始まりにふさわしい、上品さと華やかさを兼ね備えた特別なタイムピースは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです