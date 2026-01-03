【インスブルック（オーストリア）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は３日、オーストリアのインスブルックで伝統のジャンプ週間第３戦を兼ねた個人第１４戦（ＨＳ１２８メートル、Ｋ点１２０メートル）の予選が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が１２０メートル５０を飛び、１２２・９点の６位で４日の本戦に進んだ。小林陵侑（チームＲＯＹ）は１１８メートル５０を飛んで１１８点の１１位