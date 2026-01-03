「第１０２回箱根駅伝」が２、３日に開催され、２日の往路３区途中でコース上に犬が乱入するハプニングがあり、選手の走行に影響する場面もあった。東洋大で箱根駅伝の山上り５区で活躍した『２代目山の神』こと柏原竜二氏は、３日、自身のＸを更新。「私もイヌを飼ってるけど、ノーリードはいちばんあかん。抜けてしまった場合もあるけど、人混み多いところ避けなきゃダメよ。イヌを飼うならある程度、我慢する覚悟は必要よ。