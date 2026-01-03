攻撃を受けたベネズエラ側の反応について、ニューヨークから中継です。ベネズエラ政府は攻撃を受けた後、「アメリカによる軍事侵略を拒否し、非難する」との声明を発表しました。市民「爆発は何回かあった。最低でも8回か10回」ロドリゲス副大統領は、首都カラカスと3つの州で軍事施設などに攻撃があり、軍や市民に死者が出ていると発表。また、「マドゥロ大統領と夫人の行方が分からない。アメリカ政府に対し、2人の命に別状がな