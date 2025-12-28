ラ・リーガ 25/26の第18節 セルタとバレンシアの試合が、1月3日22:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に