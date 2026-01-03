アメリカによるベネズエラ攻撃について、各国から批判や懸念の声が上がっています。■中国中国外務省は、報道官が談話を発表し、「中国はアメリカが主権国家と一国の大統領に対して武力を行使したことについて衝撃をうけるとともに強く非難する」「アメリカの覇権的な行動は国際法に著しく違反しているとともにベネズエラの主権を侵害しラテンアメリカおよびカリブ海の平和と安全を脅かすもので断固反対する」としています。■ロシ