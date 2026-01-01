¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤æ¤¤£Ð¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¡Ê¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥»¤ë¡£¥ä¥»¤Æ¤º¡¼¤Ã¤È°Ý»ý¤¹¤ë¡×¡£¡Ö·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡££¸£°¥­¥í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍî¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¼¡¡¢¥ä¥»¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£¥ä¥»¤¿¤é¤Þ¤¿ÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¡£¡Ö