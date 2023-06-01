2Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦ÇòÇÏÂ¼¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥­¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬ÁøÆñ¤·¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­¤Î°ÂÈÝ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2ÆüÍ¼Êý¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥­¡¼Ãæ¤ËµÞ¼ÐÌÌ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤­¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çµß½õÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â30Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á31ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ï3Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÏÌµ