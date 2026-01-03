埼玉・秩父市で2日、雪の影響により神社などに取り残されていた参拝客ら約130人は、3日午後までに全員が帰宅したということです。秩父市の三峯神社周辺では2日、雪の影響により県道が通行止めになるなどして、約70台の車が立ち往生しました。このため、2日夜は約130人の参拝客らが帰宅できなくなり、車の中で一夜を過ごしたほか、神社の食堂やロビーに滞在したということです。警察によりますと、体調不良を訴える人はいなかったと