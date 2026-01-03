ボートレース若松の「スポーツ報知杯年始特選競走」は３日、予選３日目の開催が行われた。篠原晟弥（２５＝福岡）は前半３Ｒ、３コースからコンマ１５のトップスタート。１Ｍはまくり差しが入らずに、バックは差した益田啓司に先行を許したが、島田一生に競り勝って２着を確保。後半１０Ｒのイン戦も、バチっとスタートを決めて先マイ。２０２６年の初白星を挙げた。「イン戦も意識して、ペラはバランス型の少し伸び寄り。その