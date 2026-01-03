巨人からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（２９）の４５日間の交渉期限が米東部時間で４日午後５時（日本時間５日午前７時）に迫ってきた。岡本はすでに渡米し、ボラス代理人らと最終面談を行っているとみられる。これまでパドレス、パイレーツ、エンゼルスなどが最終候補として名前が挙げられ、ブルージェイズ、Ｒソックス、Ｄバックス、カブスを含めて７球団が候補とみられていたが、３