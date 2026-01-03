【モスクワ共同】ロシア外務省は3日、米軍によるベネズエラへの攻撃について「武力侵攻に当たり、深い懸念と非難に値する」との声明を出した。ロシアはベネズエラの反米左派マドゥロ政権を支持し、両国間の問題解決を対話を通じて支援する用意があるとしている。声明では、マドゥロ大統領が米軍に拘束されたとの報道に「極度の懸念を抱いている」と表明。「事実であれば、独立国家の主権に対する容認できない侵害だ」と批判し