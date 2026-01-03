お笑いコンビ、麒麟川島明（46）が3日、TBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（午後1時）にゲスト出演。疲れがたまった時にする失敗を語った。パーソナリティーのSnow Man宮舘涼太がリスナーのメールを紹介。かつお節でだしをとった後、かつお節をこす際にザルの下に何も置かずシンクに流してしまったという失敗談を読み上げた。川島は「あるよ。そういうこと」とメールに共感し、「俺も疲れたまるとさ、卵とかシンクで