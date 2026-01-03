3日、愛知県新城市の国道で車がガードレールに衝突する事故があり30代の男性が死亡しました。 愛知県で発生した今年初めての交通死亡事故です。 警察によりますと、3日午後3時40分ごろ新城市作手保永の国道で「ガードレールを突き破って車が落ちそう」と後ろを走っていた車に乗っていた人から119番通報がありました。 事故を起こした車はセンターラインをはみ出し反対車線のガӦ