中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月3日】中国外交部の報道官は3日、アイルランドのマーティン首相が4〜8日に中国を公式訪問することについて記者の質問に答え、次のように述べた。マーティン首相の今回の訪問はアイルランド首相の14年ぶりの訪中となる。滞在中は習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が会見するほか、李強（り・きょう）国務院総理、趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）