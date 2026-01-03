１２月３１日、忻州古城で竜に見立てたランタン「竜灯」を掲げて練り歩く人たち。（太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原1月3日】中国山西省忻州（きんしゅう）市の忻州古城では12月31日の夜、魚の形をしたランタン「魚灯」が掲げられ、溶かした鉄を空に向けて振りまく「打鉄花」の火花が舞った。人々はきらびやかな夜景の中で声を合わせてカウントダウンを行い、2026年を迎えた。吉林省から訪れた呉方円（ご・ほうえん）さ