元モーニング娘。の辻希美が２日、ＳＮＳを更新し、子供５人の名前を紹介した。「書き初めで子ども５人の名前書いてみた」とインスタグラムのストーリーズに、第１子長女でインフルエンサーの希空（のあ）（１８）を筆頭に、長男・青空（せいあ）くん（１５）、次男・昊空（そら）くん（１２）、三男・幸空（こあ）くん（７）、昨年８月に誕生した第５子次女・夢空（ゆめあ）ちゃん、と５人の名前をずらり書いた写真をアップ