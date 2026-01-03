3日午後7時55分ごろ、東京都あきる野市山田の住宅で「臭気を感じ外に出たら火が見えた」と近隣住人から119番があった。警視庁五日市署によると、木造2階建て住宅が全焼し、年齢や性別不明の2人の遺体が見つかった。東京消防庁によると、住人とみられる60代男性、80代男性の2人と連絡が取れていない。付近の空き家にも延焼し、2階の一部が焼けた。現場はJR五日市線武蔵引田駅から南西に約700メートル。