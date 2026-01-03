[1.3 セリエA第18節](マペイ・スタジアム - チッタ・デル・トリコローレ)※23:00開始<出場メンバー>[サッスオーロ]先発GK 49 アリヤネット・ムリッチDF 3 ジョシュ・ドイグDF 6 セバスティアン・バルキエビチDF 21 ジェイ・イツェスDF 80 タリク・ムハレモビッチMF 18 ネマニャ・マティッチMF 35 ルカ・リパーニMF 42 クリスティアン・トルストベットFW 20 アリュー・ファデラFW 45 アルマン・ロリアンテFW 99 アンドレア・