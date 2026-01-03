食中毒とは、有害な微生物などを含む飲食物を食べてしまったときに生じる病気です。誰しもかかる可能性があり、症状も幅広く発症します。 予防するためにも、食中毒になるとどうなるのかなどを把握することが大切です。 そこで本記事では、食中毒の対処時のポイントをご紹介します。注意するポイントを解説するので参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「食中毒」になると現れる症状・原因はご存知ですか？