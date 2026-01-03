米国・ＷＷＥの?美しき狂気?ジュリアが新年早々、女子ＵＳ王座奪回に成功した。昨年５月に、ＷＷＥ入り後わずか８か月でメインロースターに昇格。同６月にはゼリーナ・ベガから同王座を奪取し、スマックダウンで順風満帆の王者ロードを歩んでいた。ところが同１１月７日に、初代ＵＳ王者のチェルシー・グリーンから２分足らずで丸め込まれ、王座陥落。チェルシーに再戦から逃げまくられたが、先週のスマックダウンのタッグ戦で