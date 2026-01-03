【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、FOXニュースのインタビューで、ベネズエラのマドゥロ大統領拘束作戦を南部フロリダ州の私邸内で見守ったと明らかにし、米国の要員数人が負傷したが、死者は出なかったと述べた。