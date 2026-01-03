「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大に３日、芸能界からも祝福の声が寄せられた。青学大の卒業生でタレントのホラン千秋は「青山学院大学の皆さん、優勝おめでとうございます！この優勝メッセージが恒例となるくらい、何度も勝利を重ねている青学。勝ち続けることは決して容易ではなく、たゆまぬ努力の末にあるのだということを今一