タレントのホラン千秋（37）が母校の青学大の箱根駅伝3連覇を祝福した。所属事務所を通じ「青山学院大学の皆さん、優勝おめでとうございます！この優勝メッセージが恒例となるくらい、何度も勝利を重ねている青学。勝ち続けることは決して容易ではなく、たゆまぬ努力の末にあるのだということを今一度噛み締めたくなる走りでした」とコメント。「大激走の箱根、ワクワクしました。各校の皆さんにも勇気をいただきました！あり