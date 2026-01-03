日本時間1月4日に開幕する「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」。グループステージ突破を目指す日本代表のプレジデント・加藤純一が、チームの強化責任者である柿谷曜一朗（元日本代表FW）から、PKの“極意”を伝授された。その劇的な変化と理論的な指導に、ファンから驚きの声が上がっている。【映像】本当に素人？加藤が強烈PKを決める瞬間そもそも「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラー