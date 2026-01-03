3日夜、東京・あきる野市の住宅で火事があり、2人が死亡しました。3日午後8時前、あきる野市の住宅街で「火事だ」と、近くに住む人から消防に通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車な23台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の2階建て住宅が全焼したうえ、隣の家の2階部分が一部焼けたということです。火元の住宅から2人が助け出されましたが、その場で死亡が確認されたということです。この