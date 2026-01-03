ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」が４日、開幕する。近藤来希（２４＝兵庫）は前検を終えて「特訓では隣が落としてなければ、スリットで伸びていた。伸び切れば強そうですね。起こしは合わせ切りたい。調整してペラを叩いていく」と力強い感触をつかんだ。これまですべて６コースから戦ってきたが、前走の蒲郡では４コース、５コースも解禁。５コースから２着１本、４コースと５コースで３着１本ずつ