毎年、様々な話題作がリリースされるゲーム業界。ゲーム情報総合サイト『ファミ通.com』編集長の三代川 正さんによると、最近はひとつのゲームを様々なプラットフォームで展開できる環境が整ってきたため、様々なゲーム機で大作や期待作が生まれやすい時代になってきているといいます。そこで、三代川さんに2026年に発売予定の注目作やゲーム業界の注目トピックを伺いました。■ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム