女優川口春奈（30）が3日までにインスタグラムを更新し、オフショットを公開している。昨年末には日本レコード大賞の司会を務めた。当日のドレス姿やスタッフとのオフショットを投稿。さらにバスルームでメークを落とす様子まで公開している。ユニークな表情も印象的だ。川口は「ありがとう、ばいばい、2025」と書き出し「濃すぎたよ。お腹いっぱいすぎた。またあしたから。こつこつと、ゆっくりと」と濃厚だった1日を振り返り、今