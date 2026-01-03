北海道・富良野警察署は2026年1月3日午後2時半ごろ、上富良野町東町4丁目の住宅で、この家に住む49歳の女性が鈍器のようなもので頭部を数回殴られる殺人未遂事件が発生したと発表しました。警察によりますと、この住宅には女性と夫の2人が暮らしていて、突然、男が鈍器のようなものを手に持って侵入し、居間にいた女性を襲ったということです。女性は頭から出血し病院に搬送されましたが、意識はあるということです。近くにいた夫