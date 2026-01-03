女優の清野菜名（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、超人気女優との再会ショットを公開した。この日放送のフジテレビ「BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP」（後6・00）の出演を告知し、「環奈ちゃんと久々に会えて嬉しかった」と女優・橋本環奈との2ショットを投稿。2人ともダブルピースで笑顔を浮かべており、仲の良さをうかがわせた。2人は2018年放送のドラマで映画化もされた「今日から俺は!!」でダブルヒロインを