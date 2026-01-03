【桐蔭学園―東海大仰星】後半、キックパスをキャッチした桐蔭学園の坪井がそのままトライを決める＝花園ラグビー場（立石祐志写す）やはりＦＷが目立った桐蔭学園だが、背番号１２のセンター坪井が２トライ。後半５分のトライはラインブレークして抜け出したフッカー堂薗をサポートして走り、戻ってきたパスをもらってゴール中央に飛び込んだ。まさにＦＷ、バックスが一体となった形。坪井は「（内と外の）どちらにボールが出