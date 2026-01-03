いわき平競輪場のF1「サテライト福島カップ」は初日を終えた。12R特選は嵯峨昇喜郎の仕掛けに乗った佐藤慎太郎（49＝福島）が直線、楽々と前に出て快勝。26年初戦を白星で飾った。22日からのいわき平記念に配分がない佐藤。「オレの中ではここが記念のつもり。今年の最後（グランプリ）もここに来る。プレーヤーズゲストにならないようにしたい」と早くも師走を見据えての決意を語った。「しばらく空いたのでトレーニング