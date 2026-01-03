歌舞伎俳優の大谷廣松さん（32）が、多忙だったという2025年を振り返り、2026年の目標を明かしました。祖父は四世・中村雀右衛門さん、父は八代目大谷友右衛門である廣松さんは、高校を卒業を機に歌舞伎俳優として本格的に勉強を始め、現在は女方を軸に様々な役に挑戦しています。2026年1月3日に初日を迎える新橋演舞場『初春大歌舞伎』の昼の部『鳴神』では、雲の絶間姫を勤めます。プライベートでは2022年に結婚し、現在は2歳の